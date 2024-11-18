Быстрый тест на внимательность: отыщите всех утят за 5 секунд

Один из эффективных способов тренировать мозг – это ежедневно решать тесты и заниматься головоломками. Решения головоломок, тестов на внимательность не только развлекает, но и развивает мышление, помогает держать мозг в тонусе.

Предлагаем еще один тест на внимательность и наблюдательность. Посмотрите на изображение и попробуйте как можно быстрее найти всех скрытых утят всего за 5 секунд. Всего утят четверо — один большой и три маленьких.

Правильный ответ на рисунке.

Тест на внимательность// фото: jagranjosh.com

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