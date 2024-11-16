Російські загарбники захопили Максимівку: ворог просувається на сході - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Максимівка, що на Донеччині, а також просунулись в районі кількох інших населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Повідомляється, що російські загарбники також просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Іллінку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни готуються до битви за ще одне важливе українське місто.

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