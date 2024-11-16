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Российские оккупанты захватили Максимовку: враг продвигается на востоке — DeepState

Российские оккупанты захватили Максимовку: враг продвигается на востоке — DeepState

Война в Украине/Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Максимовка на Донетчине, а также продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Сообщается, что российские захватчики также продвинулись возле Берестового, Клещиевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики оккупировали Ильинку.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне готовятся к битве за еще один важный украинский город.

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