МИД Польши: Важнейшие переговоры о войне в Украине пройдут в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Варшаве пройдут важные переговоры о войне в Украине.

Об этом передает RMF24.

По его словам, "все ускоряется", поэтому на следующей неделе он соберет встречу в формате "Веймарский треугольник плюс".

Кроме руководителей МИД Франции и Германии, Сикорский ожидает встречи представителей других важных европейских стран. Были также приглашены глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры об этом кризисе (так Сикорский назвал войну в Украине – ред.)", – сказал глава МИД Польши.

Сикорский также рассказал, что уже разговаривал с премьер-министром Дональдом Туском по поводу телефонного звонка немецкого канцлера Олафа Шольца российскому диктатору Путину.

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По словам министра, Шольц сообщил Туску об этом разговоре и подтвердил ему то, "с чем Польша соглашается" – что ни одно решение об Украине нельзя принимать без Украины. В то же время Сикорский сказал, что не слышал заявлений Владимира Зеленского, раскритиковавшего разговор Шольца с Путиным.

Кроме того, польский министр призвал РФ "перестать врать миру и себе об этой войне". "Во-вторых, Россия имеет достаточно земель и не нуждается в завоевании земель своих соседей", — подытожил он.

Веймарский треугольник – неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции. Веймарский треугольник был создан в 1991 году, когда Польша выходила из десятилетий коммунистического режима как платформа для политического сотрудничества между тремя странами.

Ранее в правительстве Германии сообщили, что во время разговора канцлер Шольц "осудил захватническую войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска".

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