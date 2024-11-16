У Трампа игнорируют "навязчивые" проверки ФБР кандидатов на ключевые должности — CNN

У Трампа объясняют это тем, что система ФБР работает медленно и испытывает проблемы.

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа обходит традиционные проверки ФБР. Некоторые претенденты на ключевые должности формально проверяются частными компаниями.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп и его союзники считают, что система ФБР медленная и страдает от проблем, которые могут помешать плану новоизбранного президента быстро начать работу по реализации его повестки дня.

В то же время, в Трампа считают, что "во время навязчивых проверок" ФБР иногда обнаруживают неудобную информацию, которая может повредить в политическом плане.

"Дискуссии проходят на фоне того, что Трамп предложил несколько противоречивых кандидатур на высокие должности в правительстве США, в частности Мэтта Гейца на должность генерального прокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки", — пишет издание.

Издание отмечает, что в конечном счете президент имеет окончательное право решать, кого назначать и с кем делиться разведданными, несмотря на установленный протокол с точки зрения национальной безопасности, существующий еще со времен Второй мировой войны. Он должен отслеживать, что избранные кандидатуры не имеют внешних связей или других проблем, которые могут угрожать интересам национальной безопасности.

"У некоторых кандидатов на должности в администрации Трампа могут возникнуть проблемы во время проверки биографических данных, что создаст потенциальные препятствия во время процесса утверждения. Переходная команда Трампа сосредоточилась на осуществлении собственной внутренней проверки кандидатов на высшие административные должности. Хотя Трамп будет иметь полномочия преодолеть любой какие проблемы с проверкой и предоставить доступ к секретным материалам после вступления в должность, он не сможет этого сделать, пока не принесет присягу 20 января", — пишет CNN.

Напомним, Дональд Трамп объявил о ряде будущих назначений своей команды. Кто получил должности – читайте в новости.

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