Астрологічний прогноз на 19 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки попереджають: у цей деньнеобхідно відмовитися від будь-яких починань, оскільки вони призведуть до результатів, протилежних до очікуваних.

Символ дня: Золота павутина.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: хризоліт, олівін.

За якусь частину тіла відповідає: сонячне сплетення.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому не можна зволікати з лікуванням.

Харчування дня: харчування дня має бути звичним – не варто куштувати екзотичні страви, овочі та фрукти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни, що приснилися в цей час, часто бувають віщими, але вимагають ретельної розшифровки.

Табу дня: не можна вживати алкоголь та наркотичні препарати.

Цитата дня: «Ніхто тобі не друг, ніхто не ворог, але кожна людина – твій вчитель»(Сократ).

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