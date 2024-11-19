Астрологический прогноз на 19 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: звезды предупреждают: в этот день необходимо отказаться от любых начинаний, поскольку они приведут к результатам, противоположным ожидаемым.
Символ дня: Золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин.
За какую часть тела отвечает: солнечное сплетение.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому нельзя медлить с лечением.
Питание дня: питание дня должно быть привычным – не стоит пробовать экзотические блюда, овощи и фрукты.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки.
Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты.
Цитата дня: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек – твой учитель» (Сократ).
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