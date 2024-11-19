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Астрологический прогноз на 19 ноября

Астрологический прогноз на 19 ноября

Золотая паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: звезды предупреждают: в этот день необходимо отказаться от любых начинаний, поскольку они приведут к результатам, противоположным ожидаемым. 

Символ дня: Золотая паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: хризолит, оливин.

За какую часть тела отвечает: солнечное сплетение. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому нельзя медлить с лечением. 

Питание дня: питание дня должно быть привычным – не стоит пробовать экзотические блюда, овощи и фрукты. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки.

Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты.

Цитата дня: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек – твой учитель» (Сократ). 

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