На Сумщині пролунало 110 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 18 листопада 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: завдано атаки FPV-дронами (7 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також був гранатометний обстріл (20 вибухів), артобстріл (6 вибухів).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), атака FPV-дронами (7 вибухів), гранатометний обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (10 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Есманьська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух), атака FPV-дрона (1 вибух).

Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Шалигинська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичною ракетою.

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