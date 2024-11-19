В Сумской области раздалось 110 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 18 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Великописаревская громада: нанесены атаки FPV-дронами (7 взрывов). В результате обстрела повреждены два частных дома. Также был гранатометный обстрел (20 взрывов), артобстрел (6 взрывов).

Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (9 взрывов), атака FPV-дронами (7 взрывов), гранатометный обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).

Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Эсманьская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв), атака FPV-дрона (1 взрыв).

Середино-Будская громада: совершена атака FPV-дронов (2 взрыва).

Шалыгинская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).

Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. Там произошло попадание баллистической ракеты.

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