Враг имеет значительные ресурсы для наступления на нескольких фронтах: военный эксперт рассказал подробности

Российские войска имеют достаточно ресурсов для атак не только в районе Курахово, но и на других участках фронта.

Об этом рассказал военный эксперт полковник ВСУ спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.

"Пока враг активно наступает на 7 участках фронта. Если противник возьмет под контроль территорию в районе Курахово, он проведет передислокацию сил и средств, усиливая штурмовые отряды, чтобы дальше двинуться в направлении Покровской агломерации", — считает он.

Военный эксперт отметил, что после оккупации Угледара сначала был период тишины, но впоследствии враг возобновил наступление, что осложнило ситуацию для наших войск в районе реки Сухие Ялы, к югу от Курахово.

По словам Селезнева, у врага достаточно ресурсов для атак не только в районе Курахово, угрожая Покровской агломерации, но и для создания серьезных проблем украинским защитникам к югу от Временного Яра. Это значит, что под угрозой оказываются также защитники Торецкого.

Он отметил, что враг может создать серьезные проблемы для украинских защитников на Купянском направлении, а в будущем и на Лиманском.

Селезнев считает, что враг, вероятно, будет двигаться вниз по течению реки Оскол, чтобы присоединиться к группировке русской армии, действующей в направлении Лимана. Это позволит врагу создать плацдарм, что станет угрозой Славянско-Краматорской агломерации. Военный эксперт подытожил, что ситуация на фронте остается сложной из-за больших ресурсов, которые враг готов тратить в борьбе за территориальные достижения.

Напомним, институт изучения войны сообщал, что российские войска продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области, в частности к северной части Малой Локни. Российские "милблогеры" также утверждали о продвижении в районе Нижнего Клина и близ Мартыновки, но ISW не нашло подтверждений этим заявлениям.

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