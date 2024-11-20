Враг оккупировал Новую Ильинку — Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитики канала Deep State.

Враг оккупировал Новую Ильинку.

Также россияне продвинулись возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и Торецк.

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Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что "СВО" будет продолжаться "еще немного".

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