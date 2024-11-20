Ворог окупував Нову Іллінку - Deep State

Ворог намагається просуватися вперед.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформують аналітики каналу Deep State.
Ворог окупував Нову Іллінку.
Також росіяни просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков, наголосив, що "СВО" триватиме "ще трохи".
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