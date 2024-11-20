Ворог окупував Нову Іллінку - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформують аналітики каналу Deep State.

Ворог окупував Нову Іллінку.

Також росіяни просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

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Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков, наголосив, що "СВО" триватиме "ще трохи".

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