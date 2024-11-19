У россиян возник "критический дефицит артиллерии" – "АТЕШ" 

Агенты партизанского движения "АТЕШ" обнаружили срочную переброску самоходных артиллерийских установок "Мста-С" из Новороссийска.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

"Из-за нехватки техники российские военные расконсервируют установки, ранее находившиеся в резерве для южных участков фронта. Их перебрасывают на самые горячие участки боевых действий в Донецкой и Курской областях", – говорится в сообщении.

Кроме САУ "Мста-С" оккупанты переправляют и артиллерийские установки производства КНДР. Партизаны также сообщают, что российских военнослужащих уже обучают использованию северокорейских САУ.

"Подобные действия свидетельствуют о критическом дефиците артиллерии на фронте у оккупантов. Успешные удары украинских сил по складам с боеприпасами лишь усиливают их проблемы на отдельных участках фронта", – добавили в "АТЕШ".

Напомним, в Крыму партизаны обнаружили вражескую систему ПВО "Панцирь С-1". ЗРГК защищает нефтебазу, объект Минобороны РФ по тренировке боевых дельфинов, школу водолазов и т.д.

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