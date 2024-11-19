У росіян виник "критичний дефіцит артилерії" — "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили термінове перекидання самохідних артилерійських установок "Мста-С" із Новоросійська.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

"Через брак техніки російські військові розконсервують установки, які раніше перебували в резерві для південних ділянок фронту. Їх перекидають на найгарячіші ділянки бойових дій у Донецькій та Курській областях", – йдеться у повідомленні.

Окрім САУ "Мста-С", окупанти переправляють і артилерійські установки виробництва КНДР.

"Подібні дії свідчать про критичний дефіцит артилерії на фронті в окупантів. Успішні удари українських сил по складах із боєприпасами лише посилюють їхні проблеми на окремих ділянках фронту", — додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, в Криму партизани виявили ворожу систему ППО "Панцир С-1". ЗРГК захищає нафтобазу, об'єкт Міноборони РФ із тренування бойових дельфінів, школу водолазів тощо.

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