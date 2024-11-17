Партизани "АТЕШ" провели диверсію на залізниці РФ: які наслідки

Партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізниці біля Урожайного Запорізької області.

За їхнім повідомленням у Telegram, один з агентів знищив релейну шафу, важливий елемент залізничної інфраструктури між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак.

Це призвело до значних перебоїв у руху залізничного транспорту, що використовується для транспортування військової техніки та палива на потреби окупаційних сил на фронті в Запорізькому напрямку.

"Росіяни активізують наступ на Запорізькому напрямку. Тому диверсії стають для них серйозною проблемою, ускладнюючи логістику та порушуючи регулярні постачання боєприпасів та палива. Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення втрат, що зрештою знижує шанси на успішне виконання поставлених завдань", — зазначають партизани.

Раніше партизану руху "Атеш" повідомляли, що росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя. Загарбники будують нові оборонні споруд для захисту від атак безекіпажних катерів.