Закупівля дронів для України: Британія виділила новий пакет допомоги

Ударні та розвідувальні безпілотники будуть закуплені через коаліцію дронів, очолювану Британією та Латвією.

Міністр оборони Британії Джон Гілі чітко дав зрозуміти, що оборона Великої Британії починається з України. Тому в британському уряді мають намір активізувати та прискорити постачання озброєнь.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на британському урядовому сайті.

Велика Британія розширює свою військову підтримку України та приурочила до 1000-го дня війни виділення великого пакету фінансування для закупівлі дронів у розмірі 9 млн євро. Гроші надійдуть через коаліцію дронів, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

На знак єдності Великої Британії та її союзників коаліція дронів отримає додаткові понад 19 млн євро:

12 млн – від Німеччини;

3,6 млн — від Канади;

3,6 млн євро – від Люксембургу.

Ці внески збільшать загальний фонд коаліції до 80 млн євро, включно з 18 млн євро від Великої Британії.

"Ця додаткова підтримка забезпечує ще один значний імпульс для можливостей Збройних сил України перед незаконною агресивною війною… Через 1000 днів після того, як Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення, наша відданість Україні залишається непорушною. Президент Зеленський та український народ матимуть нашу повну підтримку стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

У пресрелізі зазначається, що Україна продовжує демонструвати ефективність безпілотників на полі бою, використовуючи недорогі дрони для знищення сотень порівняно дорожчих російських танків та іншої бронетехніки. Використовуючи розвідувальні безпілотники, українці також досягли великого успіху у використанні своєї артилерії для знищення російських гармат.

Нагадаємо, Німеччина планує передати Україні 4 тисячі новітніх дронів зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Вони оснащені передовими системами, що дозволяють їм бути стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби та GPS-перешкод.

Читайте також: