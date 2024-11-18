Німеччина передасть Україні 4000 новітніх дронів зі штучним інтелектом - ЗМІ

Армія Німеччини ще не має на озброєнні нових дронів, які будуть передані Україні.

Німеччина планує передати Україні 4 тисячі новітніх дронів зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Вони оснащені передовими системами, що дозволяють їм бути стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби та GPS-перешкод.

Про це пише у своїй статті журналіст Bild Юліан Рьопке, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, постачання кількох сотень БПЛА почнеться в грудні, і вже зараз деякі зразки тестуються на фронті в східних регіонах України.

Стійкість до радіоелектронної боротьби: Mini-Taurus можуть ефективно працювати в умовах, коли російські засоби радіоелектронної боротьби або GPS-перешкоди намагаються заглушити їх сигнал.

Штучний інтелект: Дрони можуть самостійно аналізувати місцевість і точно визначати своє розташування, навіть без надійного радіосигналу. Це значно збільшує точність ураження цілей.

Дальність польоту: Вони мають вчетверо більшу дальність польоту порівняно з українськими БПЛА-камікадзе, що дозволяє ЗСУ ефективно атакувати цілі на великих відстанях.

Ціна: Хоча точна вартість дронів не розкрита, для порівняння американські дрони Switchblade 600 коштують близько 100 000 євро, а російські Zala Lancet — 35 000 євро. Mini-Taurus, ймовірно, є дешевшими.

Застосування: Ці дрони мають потенціал для застосування проти ключових військових об'єктів, таких як командні пункти та логістичні центри Росії.

Нагадаємо, після розпаду коаліції "світлофора" в Німеччині виникла загроза затягування рішень щодо подальшого постачання зброї Україні, зокрема безпілотників. Перед розпадом коаліції канцлер Шольц обговорював виділення 3 мільярдів євро на військову підтримку, але бюджет на ці витрати вже вичерпано.

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