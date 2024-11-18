На Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці

Після скоєного зловмисник намагався вкоротити собі віку.

В Одеській області 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади вчинив страшний злочин.

Деталі повідомили у поліції регіону.

За даними слідства, всю ніч вдома чоловік вживав алкогольні напої. А коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось, і він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які зперебували в будинку, не постраждали.

Усвідомивши, що накоїв, чоловік намагався скоїти суїцид, порізавши собі шию ножем. Наразі йому надають медичну допомогу.

З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які скерують на експертизу.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі мати вбила 10-річну доньку і залила тіло бетоном.

Читайте також: