В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке

После совершенного злоумышленник пытался покончить с собой.

В Одесской области 41-летний житель одного из населенных пунктов Ширяевской поселковой громады совершил страшное преступление.

Подробности сообщили в полиции региона.

По данным следствия, он всю ночь дома употреблял алкогольные напитки. А когда утром проснулась 5-летняя внучка его сожительницы, ему это не понравилось, и он топором отрубил ребенку голову. Другие дети, которые находились в доме, не пострадали.

Осознав, что натворил, мужчина пытался совершить суицид, порезав себе шею ножом. Сейчас ему предоставляют медицинскую помощь.

Из дома полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности топор и нож, которые направят на экспертизу.

Злоумышленника задержали в процессуальном порядке. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Кривом Роге мать убила 10-летнюю дочь и залила тело бетоном.

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