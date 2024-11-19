"Редіс" раптово звернувся до українців

Полковник, командир бригади "Азов" Національної гвардії України, Герой України Денис Прокопенко, відомий нам усім як "Редіс", раптово зробив гучну заяву про війни. Він заявив, що час грає проти України і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався і начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич.

Про що саме йдеться, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

"Редіс" назвав головні проблеми на полі бою

Денис Прокопенко нечасто з'являється у публічному просторі. Інколи він робить заяви щодо ситуації на фронті. Не винятком став і цей раз. "Редіс" заявив про проблеми на полі бою. Герой України зазначив, що необхідно змінити принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою. А ще саркастично додав, що проблема криється цитую: “не у широкому асортименті західного озброєння та красивих бірках латиницею на дверях кабінетів”.

За його словами, стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому.

Зокрема, зазначається, що одна з переваг ворожої армії полягає далеко не у плануванні та застосуванні військ, а саме у концепції формування, забезпечення, підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Це дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено, ніж українським командирам, бо на сьогоднішній день важко знайти на фронті бригаду, яка не воює прИданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до:

суттєвого погіршення взаємодії,

упередженого ставлення та застосування підрозділів не за призначенням,

втрати управління,

невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було запобігти,

в результаті — невиконання поставлених бойових завдань.

Проблема приданих підрозділів

Командир "Азову" зазначив, що командири найбільшої тактичної ланки щоденно зіштовхуються з проблематикою у роботі з прИданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти/батальйони у підпорядкування іншим бригадам, що у більшості випадків призводить до проблем.

"Маючи фронт шириною більше 1000 км, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності."

Денис Прокопенко "Редіс" під час навчань / Фото: МВС

Переваги у створенні дивізій/армійських корпусів

Денис Прокопенко також окреслив переваги у створенні дивізій/армійських корпусів у веденні повномасштабної війни проти Росії, яка має значну перевагу у кількості особового складу, техніки, озброєння та боєприпасів.

Зокрема, це єдність командування. Командир дивізії/армійського корпусу зможе організовувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки, тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді/полку.

Більш впевнено, не втрачаючи ініціативи та ситуативної обізнаності, керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення, без приданих сил, маючи все своє, крім авіації.

Такий підхід покращить процес управління військами та стійкості оборони та зекономить зусилля. На його думку, створення дивізій/армійських корпусів дозволить також зменшити потреби затикання дир і гасіння пожеж приданими підрозділами, що ускладнює взаємодію та майже ніколи не дає бажаного результату, у разі відсутності фундаментального підходу.

"І найголовніше — зменшення ручного управління на тактичному рівні, в свою чергу дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування, (бо це їх обовʼязки) та більш пріоритетними задачами, такими як стратегічна оборона, до якої входить комплекс досі не розпочатих заходів."

Мобілізація та рекрутинг в Україні

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич “Тавр” в своєму телеграм-каналі заявив, що мобілізація та рекрутинг в Україні повинні бути створені на основі мотивації. Для цього вся внутрішня політика країни має бути побудована на любові до держави та обов’язку її захищати.

"Було дуже болісно дивитись, як у Верховній раді виступав головний "м’ясник" армії, з проханням підписання мобілізаційного закону без строків служби. Той, по чий провині в нас не вистачало військ – жалівся, що нам не вистачає військ зі словами "дайте - ми вас не підведемо". Проте, на жаль, такі генерали, зазвичай, ніколи не воювали в окопах і цей театр для них - звичайна річ. Вони ніколи не були піхотинцями на війні, що призвело до управління "значками на мапі".

Нагадаємо, що у червні 2024 року мережу облетіла новина про звернення начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича до ДБР щодо тодішнього к ом андувача Об’єднаних сил ЗСУ та генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Генерала звинувачували у перевищенні службових повноважень та великих втратах серед особового складу. Цей скандал отримав чималий розголос та активне обговорення у соцмережах. Після цього Содоля усунули з посади. 30 вересня Кротевич повідомив, що Київський апеляційний суд зобовʼязав ДБР відкрити кримінальне провадження проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ, а згодом стало відомо, що генерал-лейтенант Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК.

Провалена мобілізація та “вінегрет” у підрозділі

За словами Богдана Кротевича, наразі Україна має великі втрати, провалену мобілізацію і нестачу військ.

"Додаємо сюди абсолютне неадекватне перекидання частин підрозділів по різним угрупуванням – маємо вінегрет з підрозділів, важкий в управлінні, і до цього всього додаємо створення підрозділів з мобілізованих (в умовах не укомплектованих, але з бойовим досвідом) і на додачу укомплектовуємо новостворені підрозділи з 90 відсотками мобілізованих – західною технікою. Видихнув… але продовжимо."

Цим проблеми не обмежуються, додав Кротевич. І, за його словами, станом на зараз, щоб бути командуючим будь-якого напрямку достатньо знати декілька команд – "провести службове розслідування з приводу втрати позиції", "відновити тактичне положення", "провести наступальні дії", - і не важливо, що сил для оборони не вистачає – головне спустити "папірець".

Можна було б почати зі знищення власних амбіцій заради спільної мети. Це важко, але так треба. Можливо, колись, буде хоч один генерал, котрий піде у відставку за власним бажанням в силу «нездатності, неспроможності ефективно виконувати свої службові обов’язки», але поки всі вважають, що вони виконують їх ефективно.

Стратегічне планування

Богдан Кротевич наголосив, що мотивація вступати в війська і бойовий дух був до контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Однак, замість стратегічного мислення всі сподівались на швидку перемогу, а отримали крах.

Кротевич додав, що під час планування контрнаступу в 2023 році – більшість генералів зухвало впевнили себе, що вони дійдуть до Криму. Політики, звичайно, опираючись на думку генералів, впевнились, що внаслідок "блискавичного удару по силах РФ" Сили оборони України змусять їх капітулювати, і всі завчасно почали готуватись до виборів. Українська армія, не знаючи що таке корпуси, з небажанням окремих осіб створювати дивізії, створила корпуси формату дивізій.

"Замість того, щоб тверезо поглянути на те, що адекватні військові казали постійно, а саме: «Не можна недооцінювати ворога. Противник – сильна держава» - всі резерви пустили на контрнаступ, де успішно стерли кілька корпусів за декілька місяців, після чого корпуси розділили та розкидали по різних напрямках. Десантна операція на лівий берег Дніпра – імбецильність рівень бог, хоч задум був, ймовірно, реалізуємий, але задум – це не планування та виконання. У війську про це кажуть так – "кров, лайно, пісок та цукор".

Відсутність ротацій

Відсутність особового складу та некомплект бригад призвів до неможливості ротацій підрозділів. Таким чином багато підрозділів стоять на передовій більше року, деякі по два, і вже третій доходить. А такі підрозділи – неефективні ні при наступі, ні при обороні, наголосив Кротевич. Однак, висновки так і не були зроблені.

"У 2023 році така собі бригада одного з корпусів з 90 відсотками мобілізованих (взагалі без досвіду бойових дій) і комбригом ідіотом, котрий відмовився проводити взаємодію з нашим підрозділом, провалила контрнаступ на леопардах, не пройшовши на третій день навіть наші бойові порядки на лінії бойового зіткнення. Натомість вогонь вони вели по наших позиціях, по своїх силах та іноді штурмували бліндажі в нашому тилу, які ж самі зайняли."

Кротевич додав, що вище військове керівництво про це знає, але, попри це, у 2024 призначило цього ж самого комбрига командувати новою бригадою, яка вчиться за кордоном та укомплектовується західним озброєнням.

Єдиним, мабуть, правильним військовим рішенням, яке спрацювало, на думку Кротевича, було створення бригад наступу зі складу НГУ. Однак, за словами Тавра, наразі цими бригадами цитую “в більшості затикають дірки, через що бригади перебувають на межі повного некомплекту та виснаження”. Але ситуацію це не рятує, тільки уповільнює провал, додав він.

Створення дивізій та “пожежотушіння”

Начальник штабу “Азов” наголосив, що дивізії вкрай важливі для ведення ефективних бойових дій. За його словами, він особисто пропонував створення дивізії, як мінімум на базі НГУ для прикладу. Проте, на жаль, це зустріло спротив іншого відомства.

"Частково від особистих амбіцій, частково від небажання, щоб НГУ показувало результат, що може спричинити п-итання до керівництва іншого відомства. Тому бригади НГУ кинули на провальні ділянки, і наполовину стерши їх, продовжили займатись "пожежо-тушінням".

Тавр зазначив, що розуміння стратегічної оборони відсутнє, підрозділи перекидають з ділянки на ділянку ротами, взводами, батальйонами. А коли створять дивізії, вже буде звичайно пізно, бо бригади мають низьку комплектацію, тому дивізії будуть розривати і знову влаштовувати солянку, що є абсолютно анархічним управлінням військ.

Наступальні дії та ротації

Окрім того, за його словами, Україна станом на зараз і на найближчий рік не здатна проводити наступальні дії. Тому треба перейти до стратегічної, мобільної (маневрової) оборони. Зокрема, бригади, які готуються за кордоном застосувати для ротацій виснажених бригад на лбз. Натомість з бригад, котрі показують результат - створити дивізії, вивівши їх на до комплектацію та злагодження.

Паралельно з цим побудувати лінію фронту, спираючись на рельєф місцевості так, щоб ефективно використати наявні бригади з задіянням меншої кількості особового складу.

За словами Кротевича, зараз більшість втрат в українському війську відбуваються не від прямого стрілецького вогню, і навіть не від артилерійських обстрілів. Основна частина цілей уражаються з «неба» - скидами саморобних вибухових пристроїв та ударами дронів камікадзе.

"Тому логічно, що відкритий окоп – не захищає солдата. В таких умовах окоп повинен бути повністю, суцільно закритий та замаскований і оборона з опором на лісисту місцевість - більш безпечна та сті йка."

Він наголосив, що управління військами на зараз не може бути статутним тільки по одній простій причині – всі українські підрозділи на межі реальності виконують титанічно важкі завдання проти переважаючого за всіма показниками противника. І при таких умовах статут працює в обидві сторони. І окрім демотивації, службові розслідування втраченого погребу або ями в умовному селі - нічого не принесуть.

Комунікація між командирами

Окрім того, Богдан Кротевчи стверджує, що існує проблема комунікації між командирами угруповань, тактичних груп, Генштабу з комбригами та комбатами. І поки ситуація з комплектацією не зміниться, за його словами, інше управління неможливе.

"Ти можеш вимагати від комбрига виконання завдання, коли ти його укомплектував особовим складом, технікою та озброєнням мінімум на відсотків 70-80. А в той час коли забезпечення лягає на плечі комбрига та кожного з бійців підрозділу, котрі збирають гроші на мавіки та на бронетехніку. Ну тут вже доведеться рахуватись."

Начальник штабу бригади Азову також розповів, коли можливі наступальні дії. За його словами, спочатку необхідно стабілізувати фронт, виснажити наступальний потенціал ворога і створити декілька бойових дивізій з досвідом штурмових дій.

Нагадаємо, командир бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") раніше привітав новий обмін полоненими і подякував українській владі, зазначивши, що цей обмін відрізняється від попереднього, коли "азовців" не звільнили.

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