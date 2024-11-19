"Редис" внезапно обратился к украинцам

Полковник, командир бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, Герой Украины Денис Прокопенко, известный нам всем как "Рэдис", внезапно сделал громкое заявление о войнах. Он заявил, что время играет против Украины и отметил необходимость больших изменений. Недавно с подобным призывом обращался и начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич.

О чем идет речь, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

"Рэдис" назвал главные проблемы на поле боя

Денис Прокопенко редко появляется в публичном пространстве. Иногда он делает заявления о ситуации на фронте. Не исключением стал и в этот раз. "Рэдис" заявил о проблемах на поле боя. Герой Украины отметил, что необходимо изменить принципы ведения войны, процедуры управления войсками, роль и место подразделений в поле боя. А еще саркастически добавил, что проблема крою цитирую: "не в широком ассортименте западного вооружения и красивых бирках латиницей на дверях кабинетов".

По его словам, стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем.

В частности, отмечается, что одно из преимуществ вражеской армии состоит далеко не в планировании и применении войск, а именно в концепции формирования, обеспечения, подготовки и управления подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня. Это позволяет командованию вражеских дивизий и армий готовить и в дальнейшем руководить своими штатными подразделениями в бою более эффективно и уверенно, чем украинским командирам, потому что на сегодняшний день трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что часто приводит к:

существенного ухудшения взаимодействия,

пристрастного отношения и применения подразделений не по назначению,

потери управления,

неоправданных потерь среди личного состава, которых можно было предотвратить,

в результате – невыполнение поставленных боевых задач.

Проблема приданых подразделений

Командир "Азова" отметил, что командиры наибольшего тактического звена ежедневно сталкиваются с проблематикой в работе с приданными подразделениями, вместо этого отдают свои штатные роты/батальоны в подчинение другим бригадам, что в большинстве случаев приводит к проблемам.

"Имея фронт шириной более 1000 км, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь в ручное управление ротами и батальонами. Вместо этого противник наоборот организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные способности."

Денис Прокопенко "Редис" во время учений / Фото: МВД

Преимущества в создании дивизий/армейских корпусов

Денис Прокопенко также отметил преимущества в создании дивизий/армейских корпусов в ведении полномасштабной войны против России, которая имеет значительное преимущество в количестве личного состава, техники, вооружения и боеприпасов.

В частности, это единство командования. Командир дивизии/армейского корпуса сможет организовывать боевую и специальную подготовку в штатных подразделениях, лично отвечать за процесс и качество подготовки, трезво оценивать боевые возможности и соответственно ставить задачи по назначению каждой бригаде/полку.

Более уверенно, не теряя инициативы и ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого столкновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации.

Такой подход улучшит процесс управления войсками и устойчивости обороны и сэкономит усилия. По его мнению, создание дивизий/армейских корпусов позволит также уменьшить потребности затыкания дыр и тушения пожаров приданными подразделениями, что затрудняет взаимодействие и почти никогда не дает желаемого результата в случае отсутствия фундаментального подхода.

"И самое главное — уменьшение ручного управления на тактическом уровне, в свою очередь позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования (ибо это их обязанности) и более приоритетными задачами, такими как стратегическая оборона, в которую входит комплекс до сих пор не начатых мер."

Мобилизация и рекрутинг в Украине

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич Тавр в своем телеграмм-канале заявил, что мобилизация и рекрутинг в Украине должны быть созданы на основе мотивации. Для этого вся внутренняя политика страны должна быть построена на любви к государству и обязанности его защищать.

"Было очень болезненно смотреть, как в Верховной раде выступал главный "мясник" армии, с просьбой подписания мобилизационного закона без сроков службы. Тот, по чьей вине у нас не хватало войск – жаловался, что нам не хватает войск со словами" дайте — мы вас не подведем". Однако, к сожалению, такие генералы обычно никогда не воевали в окопах и этот театр для них – обычная вещь. Они никогда не были пехотинцами на войне, что привело к управлению "значками на карте".

Напомним, что в июне 2024 года сеть облетела новость об обращении начальника штаба бригады «Азов» Богдана Кротевича в ДБР относительно тогдашнего командующего Объединенными силами ВСУ и генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Генерал обвинялся в превышении служебных полномочий и больших потерях среди личного состава. Этот скандал получил немалую огласку и активное обсуждение в соцсетях. После этого Содоля отстранили от должности. 30 сентября Кротевич сообщил, что Киевский апелляционный суд обязал ДБР открыть уголовное производство против экскомандующего Объединенными силами ВСУ, а впоследствии стало известно, что генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ из-за ВЛК.

Проваленная мобилизация и "винегрет" в подразделении

По словам Богдана Кротевича, сейчас Украина имеет большие потери, проваленную мобилизацию и нехватку войск.

"Добавляем сюда абсолютное неадекватное опрокидывание частей подразделений по разным группировкам – имеем винегрет из подразделений, тяжелый в управлении, и к этому всего добавляем создание подразделений из мобилизованных (в условиях не укомплектованных, но с боевым опытом) и вдобавок укомплектуем вновь созданные подразделения мобилизованных – западной техникой. Выдохнул… но продолжим."

Этим проблемы не ограничиваются, добавил Кротевич. И, по его словам, по состоянию на данный момент, чтобы быть командующим любого направления, достаточно знать несколько команд — "провести служебное расследование по поводу потери позиции", "восстановить тактическое положение", "провести наступательные действия", — и не важно, что сил для обороны не хватает – главное спустить "бумажку".

Можно было бы начать с уничтожения собственных амбиций ради общей цели. Это тяжело, но так надо. Возможно, когда-нибудь будет хоть один генерал, который уйдет в отставку по собственному желанию в силу «неспособности, неспособности эффективно выполнять свои служебные обязанности», но пока все считают, что они выполняют их эффективно.

Стратегическое планирование

Богдан Кротевич отметил, что мотивация вступать в войска и боевой дух был к контрнаступлению ВСУ в 2023 году. Однако вместо стратегического мышления все надеялись на скорую победу, а получили крах.

Кротевич добавил, что во время планирования контрнаступления в 2023 году большинство генералов дерзко уверили себя, что они дойдут до Крыма. Политики, конечно, опираясь на мнение генералов, убедились, что в результате "молниеносного удара по силам РФ" Силы обороны Украины заставят их капитулировать, и все раньше стали готовиться к выборам. Украинская армия, не зная, что такое корпуса, с нежеланием отдельных лиц создавать дивизии, создала корпуса формата дивизий.

"Вместо того чтобы трезво взглянуть на то, что адекватные военные говорили постоянно, а именно: «Нельзя недооценивать врага. Противник – сильное государство» — все резервы пустили на контрнаступление, где успешно стерли несколько корпусов за несколько месяцев, после чего корпуса разделили и разбрасывали по разным направлениям. хотя замысел был, вероятно, реализуем, но замысел – это не планирование и выполнение. В армии об этом говорят так – "кровь, дерьмо, песок и сахар".

Отсутствие ротаций

Отсутствие личного состава и некомплект бригад привели к невозможности ротаций подразделений. Таким образом многие подразделения стоят на передовой больше года, некоторые по два, и уже третье доходит. А такие подразделения – неэффективны ни при наступлении, ни при обороне, подчеркнул Кротевич. Однако выводы так и не были сделаны.

"В 2023 году некая бригада одного из корпусов с 90 процентами мобилизованных (вообще без опыта боевых действий) и комбригом идиотом, отказавшимся проводить взаимодействие с нашим подразделением, провалила контрнаступление на леопардах, не пройдя на третий день даже наши боевые действия. столкновения. вели по нашим позициям, по своим силам и иногда штурмовали блиндажи в нашем тылу, которые сами заняли."

Кротевич добавил, что высшее военное руководство об этом знает, но, несмотря на это, в 2024 назначило этого же комбрига командовать новой бригадой, которая учится за границей и укомплектовывается западным вооружением.

Единственным, пожалуй, правильным военным решением, сработавшим, по мнению Кротевича, было создание бригад наступления из состава НГУ. Однако, по словам Тавра, сейчас этими бригадами цитирую "в большинстве затыкают дыры, из-за чего бригады находятся на грани полного некомплекта и истощения". Но ситуацию это не спасает, только замедляет провал, добавил он.

Создание дивизий и пожаротушение

Начальник штаба "Азов" подчеркнул, что дивизии крайне важны для ведения эффективных боевых действий. По его словам, он лично предлагал создание дивизии как минимум на базе НГУ для примера. Однако, к сожалению, это встретило сопротивление другому ведомству.

"Частно от личных амбиций, частично от нежелания, чтобы НГУ показывало результат, что может повлечь вопрос к руководству другого ведомства. Поэтому бригады НГУ бросили на провальные участки, и наполовину стеря их, продолжили заниматься "пожаром-тушением".

Тавр отметил, что понимание стратегической обороны отсутствует, подразделения опрокидывают с участка на участок ротами, взводами, батальонами. А когда создадут дивизии, уже будет конечно поздно, потому что бригады имеют низкую комплектацию, поэтому дивизии будут разрывать и снова устраивать солянку, абсолютно анархическое управление войск.

Наступательные действия и ротации

Кроме того, по его словам, Украина по состоянию на данный момент и на ближайший год не способна проводить наступательные действия. Поэтому нужно перейти к стратегической, мобильной (маневровой) обороне. В частности, бригады, которые готовятся за границей применить для ротаций истощенных бригад на лбз. Вместо этого из бригад, показывающих результат — создать дивизии, выведя их на комплектацию и согласование.

Параллельно с этим построить линию фронта, опираясь на рельеф местности так, чтобы эффективно использовать бригады с задействованием меньшего количества личного состава.

По словам Кротевича, сейчас большинство потерь в украинской армии происходит не от прямого стрелкового огня, и даже не от артиллерийских обстрелов. Основная часть целей поражаются с «неба» – сбросами самодельных взрывных устройств и ударами дронов камикадзе.

"Поэтому логично, что открытый окоп — не защищает солдата. В таких условиях окоп должен быть полностью, сплошь закрыт и замаскирован и оборона с сопротивлением на лесистую местность — более безопасна и устойчива."

Он подчеркнул, что управление войсками сейчас не может быть уставным только по одной простой причине – все украинские подразделения на грани реальности выполняют титанически трудные задачи против превосходящего по всем показателям противника. И при таких условиях устав работает в обе стороны. И кроме демотивации, служебные расследования утраченного погреба или ямы в условной деревне – ничего не принесут.

Коммуникация между командирами

Кроме того, Богдан Кротевчи утверждает, что существует проблема коммуникации между командирами группировок, тактических групп, Генштаба с комбригами и комбатами. И пока ситуация с комплектацией не изменится, по его словам, другое управление невозможно.

"Ты можешь требовать от комбрига выполнения задания, когда ты его укомплектовал личным составом, техникой и вооружением минимум на процентов 70-80. А в то время, когда обеспечение ложится на плечи комбрига и каждого из бойцов подразделения, собирающих деньги на язычки и на бронетехнику". Ну здесь уже придется считаться."

Начальник штаба бригады Азову также рассказал, когда возможны наступательные действия. По его словам, сначала необходимо стабилизировать фронт, истощить наступательный потенциал врага и создать несколько боевых дивизий с опытом штурмовых действий.

Напомним, командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") ранее поздравил новый обмен пленными и поблагодарил украинские власти, отметив, что этот обмен отличается от предыдущего, когда "азовцев" не уволили.

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