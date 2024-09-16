Редис прокомментировал освобождение "азовцев" из российского плена

Командир "Азова" выразил благодарность президенту и всем, кто работал над обменом пленными, и отметил стойкость военных.

Командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") поприветствовал новый обмен пленными и поблагодарил украинские власти, отметив, что этот обмен отличается от предыдущего, когда "азовцев" не освободили

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"В результате двух обменов, которые произошли вчера и сегодня, после двух лет в российском плену домой вернулись 38 военнослужащих 12-й бригады специального назначения “Азов”! Каждый из них прошел сверхсложные испытания: сначала во время обороны Мариуполя, а затем во вражеской неволе. Они не сломались, не изменили присяге, выстояли, и наконец-то смогут обнять своих родных и близких", — написал он.

Командир бригады НГУ выразил свое восхищение и благодарность всем вернувшимся домой бойцам "Азова". Он подчеркнул их мужество и стойкость, отметив, что их пример является источником вдохновения для всех украинцев.

Также Прокопенко выразил благодарность президенту Украины, его команде, представителям МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всем неравнодушным, работавшим над организацией обмена пленными. Он отметил, что это была сложная и длительная работа, требовавшая значительных усилий и решительности, но результат оправдывает все усилия. Прокопенко надеется, что военнослужащие "Азова" и дальше будут включаться в списки на обмен.

Напомним, 14 сентября Украина провела обмен пленными, вернув домой 103 защитников, в том числе более 20 офицеров.

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