Первый удар ATACMS по России: чего украинцам ожидать в ответ

В Брянской области Российской Федерации в ночь на 19 ноября прогремели взрывы.

Известно, что ВСУ ударили дальнобойным оружием, однако каким именно в Генштабе не указали.

Впоследствии, в украинских СМИ звучали версии, что это мог быть первый удар, первый удар по территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS, впоследствии эта информация звучала и в РосСМИ.

Стоит отметить, что американские баллистические ракеты способны поражать цели на расстоянии до 300 км, в частности, они могут избегать большинства систем противовоздушной обороны.

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В Брянске было жарко

По данным Генштаба ВСУ в Брянской области РФ подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев, расположенном примерно в 130 км от границы Украины.

Как сообщили в Генштабе по состоянию на 2:3 ночи 19 ноября, военные зафиксировали 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

Известно, что там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Еще раньше он был атакован дронами. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Впоследствии, издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время этой атаки "Украина впервые использовала ATACMS для удара по территории РФ".

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Россияне заявляют об атаке шестью баллистическими ракетами ATACMS

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

"В результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРГК "Панцирь" сбили пять ракет ATACMS, одна повреждена", – отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ добавляют, что фрагменты поврежденной ракеты ATACMS, запущенной ВСУ, упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, который оперативно ликвидировали.

О поражении артиллерийского арсенала на территории своего региона губернатор Брянской области Александр Богомаз не сообщает, однако он заметил, что область подверглась дроновой атаке.

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США позволило бить дальнобойным оружием по РФ

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что Байден дал разрешение на использование дальнобойного оружия по РФ.

Как отметил чиновник, использование данного оружия даст больше возможностей Украине для самозащиты.

"Если повезет, это позволит РФ понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории. Именно от них (россиян – ред.) зависит, будет ли этот конфликт или нет", — подчеркнул он.

По всей вероятности, данные ракеты будут применяться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области.

Что говорит Зеленский

На вопрос журналистов об ударах ракетами ATACMS по составу в России президент Украины Владимир Зеленский не раскрыл подробность, однако отметил, что у Украины теперь будет больше возможностей для дальних ударов.

Об этом он заявил 19 ноября на пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен в Киеве.

"Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", – отметил президент.

В частности, ранее глава государства свалял о подготовке сделок на территории РФ. По его словам, Силы обороны готовят операции как на временно оккупированной территории Украины, так и в России против военных объектов. Кроме того, отдельные мероприятия будут направлены на существенное увеличение технологичности ВСУ.

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"Мы предусматриваем вполне конкретные меры по стабилизации фронта, проведение Силами обороны и безопасности Украины необходимых операций как на временно оккупированной территории Украины, так и в России против военных объектов. А также предусматриваем меры по существенному увеличению технологичности Сил обороны Украины", – подчеркнул. Зеленский.

Ранее президент Зеленский на представленные партнерам Плана победы отмечал, что одним из главных пунктов является дальнобойность для украинской армии по РФ.

"Путинские мосты" вскоре будут уничтожены

Используя западные ракеты большой дальности, Украина будет наносить удары по десяткам ключевых потенциальных целей на территории России, пишет издание Global Defense Corp.

В частности, в список входят стратегические военные базы, аэродромы и некоторые цели, повышающие боевой дух, такие как любимые «путинские мосты» в оккупированном Россией Крыму и Курской области.

Со значительной дальностью полета в 190 миль поставляемые США ракеты ATACMS могут наносить удары вглубь территории России. Это означает, что Киев может не только потенциально поражать цели на линии фронта от Белгорода на востоке до Одессы на юге, но и наносить удары по районам, расположенным далеко внутри России.

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В частности, вероятно, ВСУ, для эффективного использования американских ракет, нанесет удары по Курской области. Об этом рассказал изданию The Sun полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон. Как считает бывший командующий британской армией, Курск является стратегически важным для России, поскольку там развернуты северокорейские войска.

Исполнительный директор общества Генри Джексона Алан Мендоса заявил, что Украина планирует уничтожить российские военные транспортные системы и силы, в частности в Курской области.

Россия угрожает применить ядерное оружие

После заявлений Украины о применении ракет ATACMS РФ рассматривает применение ядерного оружия.

По словам спикер президента России Дмитрия Пескова, войска внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Украины применить ракеты ATACMS.

Использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России может повлечь за собой ядерный ответ. Это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

Песков отметил, что применение ядерного оружия возможно только в крайних случаях. В частности, представитель Путина подчеркнул, что Россия якобы "всегда занимает ответственную позицию" и "прилагает усилия" для уменьшения ядерной угрозы.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал 19 ноября Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную доктрину.

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