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В Брянской области БпЛА атаковали ракетный арсенал: гремели взрывы (видео)

В Брянской области БпЛА атаковали ракетный арсенал: гремели взрывы (видео)

В Брянской области БпЛА атаковали ракетный арсенал: гремели взрывы (видео)

Огненный "гриб" после атаки на ракетный арсенал в Брянской области/Скриншот с видео

На территории арсенала хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

В Брянской области России в ночь на 19 ноября беспилотники атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Местные жители запечатлели на видео взрывы и вспышки в небе.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Ночью в Брянской области объявляли ракетную опасность. Жители города Карачева сообщили об атаке на военную базу.

На видео местных жителей видно зарево и слышны звуки детонации. Местные власти сообщали об атаке беспилотниками.

В то же время Коваленко сообщил, что в Брянской области был удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ.

"Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Еще раньше он был атакован дронами", — говорится в заявлении Коваленко.

В свою очередь в Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО утром якобы уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью, еще один – над Белгородской.

Дроны атаковали ракетный арсенал в Брянской области

Дроны атаковали ракетный арсенал в Брянской области

Напомним, 67-й арсенал ГРАУ РФ уже был атакован в начале октября. Это ближайший к линии фронта склад боеприпасов: он находится в 114 км от границы с Украиной.

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