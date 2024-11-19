В Брянской области БпЛА атаковали ракетный арсенал: гремели взрывы (видео)

На территории арсенала хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.
В Брянской области России в ночь на 19 ноября беспилотники атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Местные жители запечатлели на видео взрывы и вспышки в небе.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
Ночью в Брянской области объявляли ракетную опасность. Жители города Карачева сообщили об атаке на военную базу.
На видео местных жителей видно зарево и слышны звуки детонации. Местные власти сообщали об атаке беспилотниками.
В то же время Коваленко сообщил, что в Брянской области был удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ.
"Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Еще раньше он был атакован дронами", — говорится в заявлении Коваленко.
В свою очередь в Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО утром якобы уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью, еще один – над Белгородской.
Напомним, 67-й арсенал ГРАУ РФ уже был атакован в начале октября. Это ближайший к линии фронта склад боеприпасов: он находится в 114 км от границы с Украиной.
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