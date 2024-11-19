Потери России на 19 ноября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 19 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 724 050солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 724 050 (+1610) человек,

танков ‒ 9382 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19092 (+33) ед,

артиллерийских систем – 20632 (+46) ед,

РСЗО – 1252 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 999 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19111 (+38),

крылатые ракеты ‒ 2754 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 29548 (+120) ед,

специальная техник – 3672 (+17).

Напомним, аналитик Forbes Дэвид Акс назвал причины катастрофических потерь армии РФ в Курской области. Из-за плохой коммуникации войска РФ на Курщине терпят тактические неудачи.

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