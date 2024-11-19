Потери России на 19 ноября: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли немало техники.
По состоянию на утро 19 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 724 050солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 724 050 (+1610) человек,
- танков ‒ 9382 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19092 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 20632 (+46) ед,
- РСЗО – 1252 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 999 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19111 (+38),
- крылатые ракеты ‒ 2754 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29548 (+120) ед,
- специальная техник – 3672 (+17).
Напомним, аналитик Forbes Дэвид Акс назвал причины катастрофических потерь армии РФ в Курской области. Из-за плохой коммуникации войска РФ на Курщине терпят тактические неудачи.