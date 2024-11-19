Российские войска ударили по общежитию в Глухове: много погибших и раненых

Под завалами могут находиться люди.

Поздним вечером 18 ноября российские военные атаковали двумя беспилотниками "Шахед" одно из общежитий в Глухове Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В результате вражеской атаки по состоянию на 07:00 предварительно, погибли шесть человек, из них один – ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте прилетов аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться жители, добавили в ОВА.

Как сообщалось ранее, в Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка. В прокуратуре уточнили, что мальчику было восемь лет.

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