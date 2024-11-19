Российские войска ударили по общежитию в Глухове: много погибших и раненых

Под завалами могут находиться люди.
Поздним вечером 18 ноября российские военные атаковали двумя беспилотниками "Шахед" одно из общежитий в Глухове Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"В результате вражеской атаки по состоянию на 07:00 предварительно, погибли шесть человек, из них один – ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте прилетов аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться жители, добавили в ОВА.
Как сообщалось ранее, в Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка. В прокуратуре уточнили, что мальчику было восемь лет.
Читайте также:
- РФ перебросила новые подразделения в Курскую область, россияне продвигаются дальше: детали от ISW
- В Черкассах раздаются взрывы
- Отключение света 19 ноября: в "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества