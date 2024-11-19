Как назвать ребенка: самые популярные гуцульские имена

Гуцульщина включает несколько районов Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Гуцульщина, уникальный этнографический регион Карпат, славится своими своеобразными традициями, культурой, обычаями. У гуцулов есть свой диалект. Здесь можно услышать много странных слов, аутентичных фразеологизмов, здесь можно встретить имена древнего происхождения, которые остаются популярными и по сей день.

Эксперты рассказали, какие имена древние имена популярны сегодня на Гуцульщине.

Как называют девочек

Дзвенислава, в быту Дзвинка

Имя, которое наверняка встречается только в этом регионе. В гуцульской культуре имена часто связаны с природой, ее духом, верованиями. Имя Дзвинка с ярким звучанием означает та, которая звучит славой.

Мирослава

Имя славянского происхождения символизирует стремление к миру и гармонии, ассоциируется с доброжелательностью и красотой. Имя популярно среди гуцулов и отражает их душевный уклад и устремления.

Маричка

Имя происходит от самого распространённого в мире имени Мария. На Гуцульщине много носительниц этого имени, которых преимущественно называют Маричками. Оно является одним из самых популярных среди гуцульских женщин именем, в частности, благодаря повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков".

Как называют мальчиков

Ярема

Старинное имя Ярема происходит от древнееврейского имени Иеремия, которое означает возвышенный или Божья высота. Считается, что Яремы прежде всего мудры и свободолюбивы.

Любомир

Звучание имени раскрывает его значение. Это любящие мир. На Гуцульщине это имя символизирует любовь к миру, природе, миру, гармонии. Любомиры часто отличаются уравновешенностью, доброжелательностью и умением находить компромиссы.

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