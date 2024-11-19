Втрати Росії станом на 19 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 19 листопада 2024 року ЗСУ знищили 724 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1610 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 724 050 (+1610) осіб,

танків ‒ 9382 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,

артилерійських систем – 20632 (+46) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),

крилаті ракети ‒ 2754 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,

спеціальна технік ‒ 3672 (+17).

Нагадаємо, аналітик Forbes Девід Акс назвав причини катастрофічних втрат армії РФ в Курській області. Через погану комунікацію війська РФ на Курщині зазнають тактичних невдач.