Втрати Росії станом на 19 листопада: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили чимало техніки.
Станом на ранок 19 листопада 2024 року ЗСУ знищили 724 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1610 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 724 050 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9382 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,
- артилерійських систем – 20632 (+46) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2754 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,
- спеціальна технік ‒ 3672 (+17).
Нагадаємо, аналітик Forbes Девід Акс назвав причини катастрофічних втрат армії РФ в Курській області. Через погану комунікацію війська РФ на Курщині зазнають тактичних невдач.