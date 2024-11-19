День ангела 19 листопада: кого та як вітати з іменинами

19 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 листопада

19 листопада 2024 року привітайте з іменинами Валентина, Геннадія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Леоніда, Михайла, Олександра, Петра, Семена, Сергія, Федора, Якова.

Валентин — латинське ім'я, означає "здоровий тілом". В дитинстві бере близько до серця всі події. В дорослому віці стає залежним від думки інших.

Геннадій — давньогрецьке коріння, перекладається як "благородний". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає хитрим, ніколи не покладається на когось.

Денис — давньогрецьке походження, тлумачиться як "присвячений Діонісу". В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає акуратним, часто перебуває в центрі уваги.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає добродушним, дружелюбним.

Іван — давньоіудейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві чуйний. В дорослому віці стає добрим, неквапливим.

Костянтин — латинське походження, тлумачиться як "стійкий". В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, має високу самооцінку.

Леонід — давньогрецьке ім'я, означає "син лева". В дитинстві вміє сходитися з іншими дітьми. В дорослому віці стає гордим, має гарне почуття гумору.

Михайло — давньоєврейське коріння, перекладається "хто як Бог". В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає доброзичливим і тактовним, ніколи не образить.

Олександр — давньогрецьке походження, тлумачиться як "захисник". В дитинстві впевнений у собі. В дорослому віці стає чутливим, часто інтроверт.

Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві відрізняється сильною емоційністю. В дорослому віці стає непоганим організатором, впевненим в собі.

Семен — давньоєврейське коріння, перекладається як "почутий Господом в молитві". В дитинстві хороший друг. В дорослому віці стає розважливим, незлобивим.

Сергій — латинське походження, тлумачиться як "знатний". В дитинстві не любить самотність. В дорослому віці стає спокійним і врівноваженим.

Федір — давньогрецьке ім'я, означає "подарунок Бога". В дитинстві чесний. В дорослому віці стає напористим, педантичним, надійним.

Яків — давньоєврейське коріння, перекладається як "той, хто слідує". В дитинстві має невгамовну енергію. В дорослому віці стає спокійним, легко прив'язується до людей.

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від труднощів і дарував тепло і спокій. Нехай кожен день буде сповнений благословеннями, а серце розцвітає від радості й любові!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі силу й мудрість у важкі моменти, а в радісні – дарує ніжність і гармонію. Бажаю здоров'я, удачі та тепла в душі. Нехай твоє життя буде наповнене світлом і добробутом!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, даруючи тобі натхнення і підтримку. Бажаю тобі гармонії в серці, щастя в родині та удачі на життєвому шляху. Нехай цей день принесе тобі лише позитивні емоції!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був на твоєму боці, допомагаючи подолати всі труднощі й даруючи незламну віру в себе. Нехай цей день принесе тобі мир у душі, радість у серці і безмежну удачу!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди охороняє тебе від негараздів і веде по життю на добрий і світлий шлях. Бажаю здоров'я, миру в серці та багато щасливих моментів!

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