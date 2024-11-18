Власти Москвы заявили об атаке беспилотников на российскую столицу

Власти Москвы заявили о якобы сбитии летевших в сторону российской столицы беспилотников.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он заявил, что силы противовоздушной обороны сбили в Раменском районе летящий на Моску беспилотник.

Кроме того, он утверждает, что в Павлово-Посадском городском округе якобы был сбит еще один летевший на российскую столицу беспилотник.

"Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в заявлении Собянина.

Напомним, ранее сообщалось, что Москву атаковал неизвестный беспилотник.

Кроме того, мы ранее информировали, что дроны атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.

Читайте также: