Астрологический прогноз на 18 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на начало рабочей недели, необходимо отказаться серьезных профессиональных проектов, финансовых сделок и принятия важных решений.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может длиться долго, но к серьезным последствиям не приведет, особенно если вовремя спохватиться и начать лечение.
Питание дня: можно очищать организм при помощи ограничений в питании – прежде всего детокс-диетами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: избежать порчи и сглаза поможет оберег с бирюзой.
Сны дня: подсказка, содержащаяся в снах нынешней ночи, поможет излечиться от серьезного заболевания – своего или своих родственников.
Табу дня: под запретом находятся алкоголь и курение.
Цитата дня: "Возможные горести превратить в радости – значит, уметь жить" (Бальтасар Грасиан).
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