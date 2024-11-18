Астрологический прогноз на 18 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на начало рабочей недели, необходимо отказаться серьезных профессиональных проектов, финансовых сделок и принятия важных решений.

Символ дня: зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может длиться долго, но к серьезным последствиям не приведет, особенно если вовремя спохватиться и начать лечение.

Питание дня: можно очищать организм при помощи ограничений в питании – прежде всего детокс-диетами.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: избежать порчи и сглаза поможет оберег с бирюзой.

Сны дня: подсказка, содержащаяся в снах нынешней ночи, поможет излечиться от серьезного заболевания – своего или своих родственников.

Табу дня: под запретом находятся алкоголь и курение.

Цитата дня: "Возможные горести превратить в радости – значит, уметь жить" (Бальтасар Грасиан).

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