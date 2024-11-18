Россия бьет по Украине ракетами, которые покупает у стран Запада — капитан

Если Россия будет использовать для запуска ракет по Украине носители морского базирования, то ей хватит запаса еще на несколько таких ударов, которые произошли утром 17 ноября.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал капитан I ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната", заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

"Могу сказать по средствам морского нападения, по кораблям. Я так думаю, что есть запас на несколько таких ударов, их можно ожидать. Чтобы перезарядить корабли, пусковые установки, нужно немного, это часы. И с приходом холодов такие удары могут повторяться", — отметил капитан запаса.

По мнению военного, ракеты, которые Россия запустила по Украине 17 ноября, получила она нелегально из Западных стран после полномасштабного вторжения.

"Здесь очень важно, надо понять, что все эти ракеты, которые по нам сейчас летят, скорее всего, уже после начала боевых действий против Украины со стороны России нелегально импортированы в Россию через третьи страны из западных стран. То есть опять-таки по нам шли и Х-101, и Х-55, и "калибры", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что после ракетного удара на Ровенщине тысячи человек остаются без света.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ попала баллистикой в многоэтажку в Сумах.

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