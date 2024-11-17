Когда ждать следующей атаки РФ: эксперт оценил возможности РФ

С высокой вероятностью, сегодняшняя атака – это только начало

Российской стороне понадобятся минимум двое суток для подготовки к очередной атаке по Украине.

Об этом сообщил эксперт в области авиации Богдан Долинце в эфире телемарафона, подчеркнув, что последний обстрел был одним из самых интенсивных за последние месяцы.

Долинце также отметил, что по оценкам аналитиков Россия способна производить значительное количество ракет, в том числе до 50 баллистических и более 100 крылатых ракет ежемесячно.

Также читайте Ракетная атака РФ вывела из строя часть оборудования ТЭС ДТЭК

"Учитывая, что в течение последних месяцев таких массированных атак в принципе не было, – это значит, что враг продолжал накапливать соответствующие виды вооружений. И, с высокой вероятностью, сегодняшняя атака – это только начало", – сказал Долинце.

Богдан Долинце отметил, что между последовательными ударами российских войск существует оперативный перерыв, необходимый для подготовки к новым атакам. Он объяснил, что вражеские силы не могут вести боевые действия непрерывно и требуют определенного времени для восстановления и перезарядки перед следующим обстрелом.

"Врагу нужно, в среднем, где-то от шести часов до 24-48 – в зависимости от типа вооружений и точек пуска. То есть речь идет о по меньшей мере двое суток, необходимых врагу, для того, чтобы, в принципе, даже имея запас ракет и соответствующих видов вооружения, ударных беспилотников, снова подготовиться к следующей атаке".

Богдан Долинце также отметил, что россиянам нужно провести анализ уже осуществленных пусков и обновить перечень целей перед последующими атаками.

Относительно восстановления украинской системы противовоздушной обороны эксперт объяснил, что после атаки на системы необходимо от нескольких часов до шести или более для полного восстановления их функциональности.

Напомним, 17 ноября Россия выпустила около 120 ракет и 90 дронов по Украине. Украинские силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Применялись различные типы дронов, а также ракеты "Циркон", "Искандер" и "Кинжал".

Читайте также: