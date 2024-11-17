Для охраны Трампа используют роботов-собак: что о них известно (видео)

Похожие роботизированные устройства используются в Украине для проведения разведки во время войны.

Для охраны частной виллы "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), которая является основным местом жительства избранного президента США Дональда Трампа, Секретная служба использует роботизированных собак-охранников Spot.

Об этом сообщает BBC.

В Секретной службе отказались конкретизировать, когда именно роботов-собак начали использовать для охраны Трампа и с чем это связано, отметив, что защита новоизбранного президента является главным приоритетом.

Один из экспертов издания, бывший агент Секретной службы Рон Уильямс считает, что два покушения на убийство Трампа добавили срочности усилиям агентства "обновить технологию, которая может улучшить способность обнаруживать угрозу".

Эти роботизированные устройства могут быстрее и полнее осуществлять наблюдение за такими обширными открытыми территориями, как в резиденции избранного президента.

Как известно, первое покушение на Трампа произошло на июльском митинге в Батлере, штат Пенсильвания, а другое — именно возле поля для гольфа виллы "Мар-а-Лаго" в сентябре.

Уильямс добавил, что роботизированные собаки все чаще становятся инструментом, который используют военные и правоохранительные органы по всему миру. В частности, в Пенсильвании роботы-собаки осуществляют проверку потенциальных взрывных устройств, а в Украине их применяют для проведения разведки во время войны.

Что могут работы-собаки

Эти устройства, разработанные компанией Boston Dynamics, оснащены технологией наблюдения и набором усовершенствованных датчиков, включая набор камер, которые создают 3D-карту окружающей среды, а также могут иметь дополнительные функции — такие, как термодатчик.

Работы-охранники Spot известны своей ловкостью. Они могут ходить вверх и вниз по лестнице, перемещаться в тесных местах и даже открывать дверь.

Ими можно управлять дистанционно с помощью джойстика, но они также патрулируют местность автоматически, если в них заранее запрограммирован маршрут.

В отличие от людей и настоящих собак, роботизированные собаки не отвлекаются на изображения, звуки или запахи, с которыми они сталкиваются.

Робот-собака, которую видели в Мар-а-Лаго, не была вооружена, однако некоторые производители, в частности китайские, экспериментируют и с такими моделями.

Напомним, 15 сентября возле поля для гольфа в резиденции тогда еще кандидата в президента Дональда Трампа произошла стрельба . Политик не пострадал, а вот открывшего огонь мужчину задержали.

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