В Украине резко подешевел популярный овощ

Цены на лук в Украине упали до 8-14 грн/кг, что на 13% дешевле, чем неделю назад, и на 20% меньше, чем в прошлом. Фермеры снижают стоимость из-за большого запаса продукции и слабого спроса.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Осенью 2024 года мелкие хозяйства испытывали проблемы с продажей остатков урожая. Цены на лук снизились из-за превышения предложения, слабого спроса и сложностей с реализацией большого количества продукции.

Причины, повлиявшие на цену лука.

Снижение спроса: Производители отмечают значительное снижение спроса на лук в этом сезоне. Покупатели, в частности супермаркеты и перекупщики, не готовы покупать большие объемы из-за рисков перенасыщения рынка.

Рост предложения: Благодаря высокому урожаю фермеры вынуждены быстро продавать продукцию, хранящуюся в неприспособленных для длительного хранения хранилищах. Многие хозяйства снижают цены, чтобы продать урожай до начала заморозков.

Распродажа некондиционной продукции: Фермеры пытаются избавиться от лука, не отвечающего стандартам для длительного хранения. Такую продукцию преимущественно покупают супермаркеты и перекупщики для быстрой продажи.

В настоящее время цены на лук в Украине колеблются от 8 до 14 грн/кг, что значительно ниже средней цены в начале месяца (16 грн/кг). Специалисты объясняют это перенасыщением рынка и стремлением фермеров продать остатки продукции до зимы.

Несмотря на понижение цен, найти качественный лук на рынке становится все труднее. Многие крупные хозяйства решили хранить урожай и продавать его позже, когда цены могут вырасти. Это приводит к тому, что на рынке преобладает некондиционный лук, подходящий только для текущего потребления, а не для длительного хранения.

В этом году цены на лук в Украине в среднем на 20% ниже, чем в прошлом году. Это обусловлено увеличением урожая и снижением покупательной способности населения. В 2023 году цена колебалась между 10-18 грн/кг, а сейчас – 8-14 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что цены могут снизиться в ближайшие недели, если фермеры продолжат активно продавать продукцию. Однако во второй половине сезона ситуация может измениться, если уменьшатся запасы качественного лука и вырастет спрос из-за сезонных факторов.

Напомним, в Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти по ряду причин.

Читайте также: