Русские дроны могли нарушить воздушное пространство Молдовы

Пограничные патрули Молдовы зафиксировали взрывы у границы с Украиной
Россия утром 17 ноября осуществила массированный обстрел Украины ракетами и дронами. Несколько беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдавии.
Об этом сообщил правительственный Telegram-канал Prima Surs.
Компетентные органы отслеживали российскую атаку на Украину. Пограничные патрули в Валя-Пержии, Тудоре, Крокмазе и Оленештах зафиксировали взрывы в соседних районах с Молдовой.
В сообщении говорится, что в Ларге Бричанского района была замечена ракета на украинской стороне. Житель Грозницы также сообщил, что видел два дрона на высоте около 100 метров. Они исчезли над Ротундой и Верхними Холохорами.
В то же время в правительстве Молдовы сообщили, что радары страны не зафиксировали беспилотники. Там отметили, что такие аппараты запускают на низкой высоте во избежание обнаружения радарами Министерства обороны.
В правительстве Молдавии заявили, что на территории страны не зафиксировали падения летательных аппаратов. Они призвали сохранять спокойствие и при обнаружении подозрительных объектов или летательных аппаратов немедленно сообщать компетентным органам.
Напомним, пограничники Краматорского отряда отразили штурм российских войск на Волчанском направлении в Харьковской области, не дав врагу прорвать оборону.
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