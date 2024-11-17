В Харьковской области на Волчанском направлении пограничники отразили штурм российских войск.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Российские военные двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию, удерживаемую бойцами Краматорского пограничного отряда", — рассказал он подробности.

По его словам, российские войска провели артиллерийскую подготовку с использованием 120-миллиметровых минометов. После этого, под огневой поддержкой двух БМП, они приступили к штурму как с фронта, так и с левого фланга.

Он сообщил, что военнослужащие Госпогранслужбы более двух часов вели ожесточенное сражение, во время которого с помощью аэроразведки и собратьев с соседних позиций уничтожили две БМП оккупантов. В результате боя в плен взяли двух живых рашистов.

Клименко рассказал, что остальные 12 штурмовиков были уничтожены бойцами Краматорского пограничного отряда.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что следующие недели будут решающими не только для войны, которую ведет Россия против Украины, но и для будущего мира.

Читайте также: