На Вовчанському напрямку прикордонники відбили штурм росіян

В Харківській області на Вовчанському напрямку прикордонники відбили штурм російських військ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону", - розповів він подробиці.

За його словами, російські війська здійснили артилерійську підготовку з використанням 120-міліметрових мінометів. Після цього, під вогневою підтримкою двох БМП, вони розпочали штурм як з фронту, так і з лівого флангу.

Він повідомив, що військовослужбовці Держприкордонслужби понад дві години вели запеклий бій, під час якого за допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій знищили дві БМП окупантів. В результаті бою в полон взяли двох живих рашистів.

Клименко розповів, що решта 12 штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні тижні будуть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти України, але й для майбутнього світу.

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