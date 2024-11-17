Російські дрони могли порушити повітряний простір Молдови

Росія вранці 17 листопада здійснила масований обстріл України ракетами та дронами. Декілька безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови.

Про це повідомив урядовий Telegram-канал Prima Sursă.

Зазначається, що компетентні органи відстежували російську атаку на Україну. Прикордонні патрулі у Валя-Пержії, Тудорі, Крокмазі та Оленештах зафіксували вибухи в районах, що межують із Молдовою.

В повідомленні йдеться, що у Ларзі Бричанського району помітили ракету на українському боці. Мешканець Грозниці також повідомив, що бачив два дрони на висоті близько 100 метрів. Вони зникли над Ротундою і Верхніми Холохорами.

Водночас в уряді Молдови повідомили, що радари країни не зафіксували безпілотники. Там зазначили, що такі апарати запускають на низькій висоті, щоб уникнути виявлення радарами Міністерства оборони.

В уряді Молдови заявили, що на території країни не зафіксували падіння літальних апаратів. Вони закликали зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих об'єктів або літальних апаратів негайно повідомляти компетентні органи.

Нагадаємо, прикордонники Краматорського загону відбили штурм російських військ на Вовчанському напрямку в Харківській області, не давши ворогу прорвати оборону.

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