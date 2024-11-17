В Україні різко здешевшав популярний овоч

Ціни на цибулю в Україні впали до 8-14 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж тиждень тому, та на 20% менше, ніж торік. Фермери знижують вартість через великий запас продукції та слабкий попит.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Восени 2024 року дрібні господарства мали проблеми з продажем залишків врожаю. Ціни на цибулю знизились через перевищення пропозиції, слабкий попит і складнощі з реалізацією великої кількості продукції.

Причини, які вплинули на ціну цибулі.

Зменшення попиту: Виробники зазначають значне зниження попиту на цибулю цього сезону. Покупці, зокрема супермаркети та перекупники, не готові купувати великі обсяги через ризики перенасичення ринку.

Зростання пропозиції: Завдяки високому врожаю фермери змушені швидко продавати продукцію, яка зберігається в непристосованих для тривалого зберігання сховищах. Багато господарств знижують ціни, щоб продати врожай до початку заморозків.

Розпродаж некондиційної продукції: Фермери намагаються позбутися цибулі, яка не відповідає стандартам для довготривалого зберігання. Таку продукцію переважно купують супермаркети та перекупники для швидкого продажу.

Наразі ціни на цибулю в Україні коливаються від 8 до 14 грн/кг, що значно нижче середньої ціни на початку місяця (16 грн/кг). Фахівці пояснюють це перенасиченням ринку та прагненням фермерів продати залишки продукції до зими.

Попри зниження цін, знайти якісну цибулю на ринку стає все важче. Багато великих господарств вирішили зберігати врожай і продавати його пізніше, коли ціни можуть зрости. Це призводить до того, що на ринку переважає некондиційна цибуля, яка підходить лише для поточного споживання, а не для тривалого зберігання.

Цьогоріч ціни на цибулю в Україні в середньому на 20% нижчі, ніж минулого року. Це зумовлено збільшенням врожаю та зниженням купівельної спроможності населення. У 2023 році ціна коливалася між 10-18 грн/кг, а зараз — 8-14 грн/кг.

Експерти прогнозують, що ціни можуть ще знизитись у найближчі тижні, якщо фермери продовжать активно продавати продукцію. Проте в другій половині сезону ситуація може змінитись, якщо зменшаться запаси якісної цибулі та зросте попит через сезонні фактори.

Нагадаємо, в Україні ціни на тепличні огірки продовжують зростати через низку причин.

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