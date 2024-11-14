В Україні різко знизились ціни на цибулю: в чому причина

Цього тижня українські фермери були змушені знизити відпускні ціни на цибулю. Причина в тому, що пропозиція овочів зросла, а попит впав.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначили, що малі фермерські господарства почали активно реалізовувати продукцію з необладнаних сховищ і були готові йти на поступки, щоб реалізувати запаси до морозів.

Також читайте В Україні різко змінились ціни на яблука

На сьогоднішній день в Україні ріпчасту цибулю відвантажують у діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягу пропонованої продукції, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники повідомляють про зниження попиту на цибулю, а пропозиція на ринку зростає. Збільшення пропозиції пов’язане з бажанням фермерів якомога швидше позбутися некондиційної цибулі. При цьому попит залишається низьким, і більшість цієї цибулі закуповують для перепродажу, оскільки вона непридатна для тривалого зберігання.

Поточна середня ціна на цибулю в Україні на 20% нижча за аналогічний період минулого року. Варто зауважити, що закуповувати якісну цибулю складно, тому що багато виробників заклали продукцію на зберігання і будуть її продавати пізніше.

Нагадаємо, в Україні ціни на тепличні огірки продовжують зростати через низку причин.

Читайте також: