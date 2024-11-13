В Україні різко змінились ціни на яблука

В Україні різко здорожчали яблука. Експерти зазначають, що таких цін не було вже давно.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Чому в Україні подорожчали яблука

Надія розповідає, що на ринок яблука возить із Вінничини. Найдорожчий сорт - "Фуджі", який коштує 55 грн за кілограм. Загалом ціни у неї стартують від 35 гривень за кіло. Минулоріч були всередньому по 20. Жінка пояснює: вартість довелося піднімати, бо лише за місяць за електроенергію у сховищі, де тримає товар, платить близько 11 тисяч гривень. Ще одна причина - низький урожай. Бо навесні дерева зі цвітом дуже постраждали від морозів.

Яблуко, яке коштує 55 грн за кіло

Обмаль яблук через погодні примхи зібрали і у саду на Київщині, бідкається агроном Віктор Машківський. Тож і їхні фрукти теж - подорожчали.

"Дуже погана урожайність. Так як площа 43 гектара - урожайність була 290 тон", - каже агроном-садовод.

Невдача цьогоріч спіткала також наших європейських сусідів, запевняють експерти. Через неврожай - тамтешні виробники продукцію вирішили притримати. І яблук до нас масово ще не везуть.

"Внутрішній європейський ринок, до якого ми також відносимося, задекларував приблизно на 10% менший урожай, ніж у минулому році. А його найбільший виробник яблука Польща задекларувала на 20%. Це також серйозно тисне на ціни на ринку", - каже керівник компанії з експорту яблук Володимир Гуржій.

Ціни на яблука

На вартість яблук впливають і ціни на апельсин

На вартість наших плодів, як не дивно, впливає і далека Бразилія. Там шкідники активно знищують урожай апельсинів, з яких роблять концентрат для соків. А саме ця країна є його чи не найбільшим виробником та постачальником. Продукція дорожчає. Щоб здешевити виготовлення відновлених напоїв, профільним підприємствам зрештою доводиться змінювати рецептуру, збільшуючи частку, до прикладу, яблучного концентрату.

Українські виробники концентрату під потреби ринку підлаштувалися швидко, приймаючи у фермерів та населення фрукти. Платили добре, тому здорожчало і так зване технічне яблуко, каже продавчиня Надія. Причому, дехто на відповідні потреби віддавав навіть якісні плоди, створюючи дефіцит. Це ж стосується і виробництва соків.

На фермерському господарстві з Київщини зі своїх яблук роблять сік прямого віджиму. Від ціни на концентрат тут не залежать, бо сік лише зі свіжих фруктів. Але через недостатній урожай яблук - його вартість таки підвищать.

Що буде з цінами на яблука та продукції з них далі? Поки достеменно ніхто сказати не може. Усе залежатиме, зокрема, від обсягів імпорту з Європи та як скоро українські фермери вичерпають свої запаси плодів.

Ціни на яблука злетіли - по 35, 50 і навіть 60 за кіло!

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