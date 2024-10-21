Яблучний сік стане розкішшю в Україні: які причини

Ціни на яблука найвищі за останні вісім років.

В Україні зросли ціни на всі яблука, але рекордно здорожчали плоди сокової або технічної кондиції.

Про це пише Ліга.net.

У жовтні середня ціна на "технічне" яблуко зросла до 30 євроцентів. Причин здорожчання дві. Перша – погода. Врожай подекуди зменшився через приморозки. Друга - збільшення обсягів експорту. Маємо результат: за рік ціна яблучної сировини для соковиків в Україні здорожчала майже втричі.

Навіть за умов високих цін в Україні виробники фруктів, у першу чергу, відправляють урожай на експорт. Там довгострокові контракти. Навіть якщо тепер ціни в Україні зросли й майже такі як у закордонних гуртовиків, то надалі ситуація може змінитися.

"У будь-якому випадку, в пріоритеті довгострокові експортні контракти. По-перше, вони забезпечують стабільний збут за найкращими цінами. По-друге, це репутація", – каже Юрій Стрілець, керівник садових проєктів агрохолдингу "Галс Агро".

Ситуацію на внутрішньому ринку яблук може врятувати лише зменшення попиту за кордоном.

"Підвищення ціни може зупинитися, коли в Польщі за технічне яблуко будуть платити менше", – зазначив генеральний директор USPA Fruit Володимир Гуржій.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже у листопаді здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: