Яблочный сок станет роскошью в Украине: какие причины

Цены на яблоки самые высокие за последние восемь лет.

В Украине выросли цены на яблоки, но рекордно подорожали плоды соковой или технической кондиции.

Об этом пишет Лига.net.

В октябре средняя цена на "техническое" яблоко выросла до 30 евроцентов. Причин удорожания две. Первая – погода. Урожай кое-где уменьшился из-за заморозков. Вторая – увеличение объемов экспорта. Есть результат: за год цена яблочного сырья для соковиков в Украине подорожала почти втрое.

Даже при высоких ценах в Украине производители фруктов, в первую очередь, отправляют урожай на экспорт. Там долгосрочные контракты. Даже если теперь цены в Украине выросли и почти такие, как у зарубежных оптовиков, то ситуация может измениться.

"В любом случае, в приоритете долгосрочные экспортные контракты. Во-первых, они обеспечивают стабильный сбыт по лучшим ценам. Во-вторых, это репутация", – говорит Юрий Стрелец, руководитель садовых проектов агрохолдинга "Галс Агро".

Ситуацию на внутреннем рынке яблок может спасти только понижение спроса за рубежом.

"Повышение цены может остановиться, когда в Польше за техническое яблоко будут платить меньше", – отметил генеральный директор USPA Fruit Владимир Гуржий.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: