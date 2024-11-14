В Украине резко снизились цены на лук: в чем причина

На этой неделе украинские фермеры были вынуждены снизить отпускные цены на лук. Причина в том, что предложение овощей выросло, а спрос упал.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Они отметили, что малые фермерские хозяйства начали активно реализовывать продукцию из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки, чтобы реализовать запасы к морозам.

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На сегодняшний день в Украине репчатый лук отгружают в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемой продукции, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители сообщают о понижении спроса на лук, а предложение на рынке растет. Увеличение предложения связано с желанием фермеров как можно скорее избавиться от некондиционного лука. При этом спрос остается низким, и большинство этого лука закупают для перепродажи, поскольку он непригоден для длительного хранения.

Текущая средняя цена на лук в Украине на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. Следует заметить, что закупать качественный лук сложно, потому что многие производители заложили продукцию на хранение и будут ее продавать позже.

Напомним, в Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти по ряду причин.

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