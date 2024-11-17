Коли чекати наступної атаки РФ: експерт оцінив можливості РФ

З високою імовірністю, сьогоднішня атака – це лише початок

Російській стороні знадобляться мінімум дві доби для підготовки до чергової атаки по Україні.

Про це повідомив експерт у галузі авіації Богдан Долінце в ефірі телемарафона, підкресливши, що останній обстріл був одним з найінтенсивніших за останні місяці.

Долінце також зазначив, що за оцінками аналітиків, Росія здатна виробляти значну кількість ракет, зокрема до 50 балістичних та понад 100 крилатих ракет щомісяця.

Також читайте Ракетна атака РФ вивела з ладу частину обладнання ТЕС ДТЕК

"Враховуючи, що протягом останніх місяців таких масованих атак в принципі не було, – це означає, що ворог продовжував накопичувати відповідні види озброєнь. І, з високою імовірністю, сьогоднішня атака – це лише початок", – сказав Долінце.

Богдан Долінце зазначив, що між послідовними ударами російських військ існує оперативна перерва, необхідна для підготовки до нових атак. Він пояснив, що ворожі сили не можуть вести бойові дії безперервно і потребують певного часу на відновлення і перезарядку перед наступним наступом.

"Ворогу потрібно, в середньому, десь від шістьох годин до 24-48 – залежно від типу озброєнь і точок пуску. Тобто йдеться про щонайменше дві доби, необхідні ворогу, для того, щоб, в принципі, навіть маючи запас ракет і відповідних видів озброєння, ударних безпілотників, знову підготуватися до наступної атаки".

Богдан Долінце також зазначив, що російській стороні потрібно провести аналіз вже здійснених пусків і оновити перелік цілей перед наступними атаками.

Відносно відновлення української системи протиповітряної оборони, експерт пояснив, що після атаки на системи необхідно від кількох годин до шести чи більше для повного відновлення їхньої функціональності.

Нагадаємо, 17 листопада Росія випустила близько 120 ракет і 90 дронів по Україні. Українські сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. Застосовувалися різні типи дронів, а також ракети "Циркон", "Іскандер" та "Кинджал".

Читайте також: