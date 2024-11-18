В Сумах раздался взрыв: в городе пропал свет

Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога.

Российские захватчики в ночь на 18 ноября нанесли ракетный удар по Сумам.

Об этом информирует Общественное.

Перед взрывом в городе Воздушные силы сообщили о пуске ракеты в направлении города.

Также сообщается, что после взрыва в части города пропал свет.

"В части Сум исчез свет, сообщают читатели Общественного", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ попала баллистикой в многоэтажку в Сумах.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах по причине ракетного удара по многоэтажному дому количество погибших возросло до 10. Среди погибших двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

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