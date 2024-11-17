Илон Маск высказался о разрешении на удары ракетами ATACMS по России

Миллиардер согласился со словами сенатора от штата Юта

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новость об отмене запрета на применение ракет ATACMS против России.

Маск сделал репост сообщения сенатора от Республиканской партии Майкла Ли из Юты обвиняющего "либералов" в поддержке военных действий.

"Либералы любят войну. Война способствует увеличению правительства", – написал сенатор.

Скриншот репоста Илона Маска / Фото: Илон Маск / Twitter

Илон Маск поддержал слова Майкла Ли, назвав это заявление правдивым.

Напомним, что Дональд Трамп планирует создать комиссию по эффективности правительства. Новый президент Соединенных Штатов намерен предложить должность в этой комиссии Илону Маску.