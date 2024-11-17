Ілон Маск висловився про дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії

Мільярдер погодився зі словами сенатора від штату Юта
Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував новину про відміну заборони на застосування ракет ATACMS проти Росії.
Маск зробив репост повідомлення сенатора від Республіканської партії Майкла Лі зі Юти який звинувачує "лібералів" у підтримці військових дій.
"Ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду", – написав сенатор.
Ілон Маск підтримав слова Майкла Лі, назвавши цю заяву правдивою.
Нагадаємо, що Дональд Трамп планує створити комісію з ефективності уряду. Новий президент Сполучених Штатів має намір запропонувати посаду в цій комісії Ілону Маску.
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