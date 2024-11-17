Удар балістикою по Сумах: відомо вже про 2 загиблих дітей

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина.
У Сумах унаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку загинули 8 людей, зокрема 2 дітей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"На жаль, є жертви: станом на зараз надійшла інформація про 8 загиблих, серед яких 2 дітей. Кілька десятків поранених. Інформація постійно уточнюється", - повідомив глава МВС.
Триває поквартирний обхід у всіх багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок удару. Понад 400 осіб евакуйовано із пошкодженого росіянами будинку.
Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина, уточнили в обласній прокуратурі, яка раніше повідомляла про одну загиблу дитину. За медичною допомогою звернулися 20 місцевих мешканців, з них 3 дітей.
Також "Суспільне" пише, що станом на 22:36 відомо про 49 травмованих.
Нагадаємо, увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми.